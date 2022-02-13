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رئيس التحرير
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ديني

وزير الشئون الإسلامية السعودي: المملكة قلبا وقالبًا في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية

صدى البلد

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بنائب رئيس المجلس السويدي للإفتاء الشيخ حسان موسى، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

واستعرض الجانبان، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية.

 

وأشاد نائب رئيس المجلس السويدي الشيخ حسان موسى، بالجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة بالمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والغلو، مؤكداً أن المسلمين جميعًا مع المملكة قلبا وقالبًا في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والمتآمرين عليها.

 

كما التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بمفتي مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو وتناولا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكل ما يتصل بالعمل الإسلامي والتعاون البناء لما فيه خير للمسلمين في مقدونيا الشمالية.

 

والتقى آل الشيخ أيضًا، برئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف الشيخ مهاجري زيان وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدداً من الموضوعات التي تخدم العمل الإسلامي، واستعراض نشاط الهيئة الأوربية في المجال الإسلامي .


كما استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الدكتور محمد خاطر عيسى، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر للمشاركة في اعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين الوزارة والمجلس في كل ما يخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لاسيما ما يتصل بنشر الوسطية والاعتدال.

 

من جانبه، نوه الدكتور محمد خاطر بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وبذل الغالي والنفيس في التيسير عليهم، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها للمملكة في جائحة كورونا لحماية ضيوف الرحمن .

 

ونوه “ محمد خاطر “ بالمواقف التاريخية التي قدمتها المملكة للشعب التشادي على مر التاريخ من دعم ومساندة ، مؤكداً أن المملكة ممثلة بقيادتها تعمل في كل ما يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم وتصدر الخير للعالم .

 

وفي ختام  اللقاء قدم وزير الشؤون الإسلامية لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التشادي مصحفاً فاخراً من إصدرات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

وزير الشئون الإسلامية السعودي المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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