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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الأعلى للإعلام: تاريخ الجماعات الإرهابية لا يعرف الديمقراطية أو العدل

كرم جبر
كرم جبر

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواطنة تساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات من خلال الحوار البناء وتقبل ثقافة الآخر.

المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي

وأضاف جبر خلال كلمته في جلسة المواطنة المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة على خلفية المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان: المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، أن المواطنة تنظر إلى كوكب الأرض باعتباره وطنا يحظى فيه جميع البشر بحقوقهم الانسانية، لعيدا عن معتقداتهم وألوانهم وطباعهم، وعلى اختلاف ألسنتهم وألوانهم.

وتابع: معظم المشكلات التي تحدث في العالم، لا يقف تأثيرها فقط عند حدود المكان الذي نشأت فيه، بل يمتد لأكثر منه، مردفاً: نؤكد أن الاسلام دين التسامح والوسطية والاعتدال، مبرزاً ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

كما أشاد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بموضوع مؤتمر الأوقاف الدولي الـ 32، عقد الموطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، لافتاً إلى أنه يدعو إلى التعايش والسلام واحترام قيم المواطنة وتقبل ثقافة الآخر.

وذكر “جبر”، أن الجماعات الإرهابية، تعتبر الوطن حفنة من التراب فقط، مضيفا أنهم لا يقدرون الوطن أو الأمن القومي، لافتا إلى أنه ليس من أهدافهم أو أولوياتهم، مردفا أن مفهوم الدولة لديهم مختلف تماما عن الواقع، ويعود للتراث والخلافة، وأن تاريخ الجماعات الإرهابية يؤكد أنهم ضد الديمقراطية والعدل في حكمهم.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المشروع الرئاسي، حياة كريمة،  يستهدف توفير حياة لائقة للإنسان، مضيفا أنه يستهدف تقريبا نصف أفراد المجتمع المصري، ويشمل الوحدة الوطنية والمساواة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت طريقا مساويا بين المسلمين والمسيحيين في هذا المشروع، سواء من الناحية المجتمعية او الدينية.

واختتم قائلاً: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقتها مصر تؤكد قيم المواطنة وسيادة القانون وترسخ لمبادئ الوحدة الوطنية.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر المواطنة تقبل ثقافة الآخر الحوار البناء المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي

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