تهديدات خطيرة.. شركات التأمين تتوقف عن تغطية الرحلات الجوية فوق أوكرانيا

أصدرت شركة “SkyUp Airlines” الأوكرانية بيانًا، أكدت فيه أن شركات التأمين الدولية الكبرى أخطرت شركات الطيران الأوكرانية بأنها ستتوقف عن تغطية الطائرات التي تحلق فوق أوكرانيا في غضون 48 ساعة.

وبحسب البيان، تم اتخاذ القرار في ضوء تنامي مخاطر اندلاع صراع عسكري.

وقالت شركة “SkyUp” الأوكرانية، إن الخطوة التي اتخذتها شركات التأمين شهدت أيضًا مطالبة المؤجرين الأجانب بإعادة طائراتهم إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

واستشهدت شركة الطيران برحلة جوية من البرتغال إلى كييف كان لا بد من تغيير مسارها بعد أن منع مالك الطائرة الرحلة من دخول المجال الجوي الأوكراني.

وانتهى الأمر بالطائرة في الهبوط في كيشيناو عاصمة مولدوفا.

ووسط تقارير عن الإغلاق الجوي القادم فوق أوكرانيا، تصر وزارة البنية التحتية في البلاد على أن “المجال الجوي فوق أوكرانيا لا يزال مفتوحًا، وتعمل الدولة على منع مخاطر السفر الجوي”.

وبحسب ما ورد على موقع فيسبوك، فإن “إغلاق المجال الجوي هو حق سيادي لأوكرانيا، ولم يتم اتخاذ أي قرار”.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الهولندية KLM، أمس السبت، قرارها بوقف جميع الرحلات الجوية فوق أوكرانيا، مستشهدة بـ “نصائح السفر” التي تم تعديلها إلى “الرمز الأحمر”، إلى جانب “تحليل شامل للسلامة”.

ولم يستبعد ممثل شركة Lufthansa الألمانية، في حديثه إلى وكالة RBC الإخبارية الروسية، وقف الرحلات الجوية فوق أوكرانيا، ولكن لم تتخذ الشركة الألمانية أي قرار بعد.