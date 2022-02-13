عليكي عيون.. أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بصدور أغنية جديدة

روج الفنان أحمد سعد لصدور أحدث أغانيه بمناسبة عيد الحب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر أحمد سعد صورة لبوستر الأغنية والتي تحمل أسم “عليكي عيون”، وعلق : “النهاردة الساعه ٨ رسالة حب لكل الاحباب، ان شاء الله تعجبكم”.

وتصدر الفنان أحمد سعد محرك البحث جوجل بعد ساعات من إعلانه استعداده لاستقبال مولود جديد من زوجته علياء بسيوني.

ونشر أحمد سعد ، فيديو له مع زوجته أثناء تواجدهما في "بالون" وكشف عن استعداده لاستقبال طفلة من زوجته الجديدة التي ارتبط بها بعد انفصاله عن سمية الخشاب.

عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني:

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه 22 أغسطس الماضي على مصممة الأزياء علياء بسيونى .

وهنأت الإعلامية رضوى الشربيني، المطرب أحمد سعد على عقد قرانه ..وكتبت رضوى الشربيني: “مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. خلى بالك يا أحمد”.

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه، عبر صورة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد محمود عبد العزيز: "مبروووك".

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، المطرب أحمد سعد على عقد قرانه على مصممة الأزياء عليا بسيوني.

وكتب بسمة وهبة في تعليق لمنشور أحمد سعد أثناء احتفاله بعقد قرانه: "أ‏لف مبروك يا أحمد وربنا يهنيكم.. والله يهديك يا أحمد مش عاوزه استضيفك الموسم الجاي في العرافة".