بيتسلوا.. إلهام شاهين: "هفضل أتهاجم لحد ما أموت" |فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه يجب الفصل بين شخصية الممثل الحقيقية وبين الدور الذي يقدمه على الشاشة.

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": أنه "في الماضي كل الأفلام الراقية المحترمة كان فيها بوسة للبطلة، أما حاليا بيعتبروها شيء منافي للأخلاق وشيء صعب"، متابعة: "تغير غريب في المجتمع".

وتابعت: "الاختلاف دائما موجود ولا يمكن أن نكون نسخة واحدة، وجميعنا مختلفين في أفكارنا ومعتقداتنا"، مضيفة: "أنا لا ألتفت للهجوم ولا أقرأه ولا أدخل على السوشيال ميديا وهفضل اتهاجم لحد ما أموت".

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين: "الرد على المهاجمين لي سيعطلني كثيرا، وأغلبهم بيتسلى".