ستنضم لقائمة الأساطير.. يعقوب السعدي لـ وليد سليمان عقب قرار اعتزاله

وجه الاعلامي الإماراتي يعقوب السعدي رسالة للنجم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد قرار اعتزالة كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه علي "تويتر" قائلا "‏وليد سليمان قرر الاعتزال .. يليق بك إعلانها في المونديال، فتلك ساحات الكبار .. ستظل "الحاوي" وستنضم لقائمة الأساطير في الأهلي وفي صدور الجماهير .. "الحاوي" لن تتوقف الفرحة و"الغناوي".

وكان وليد سليمان لاعب الأهلي أعلن عن قرار اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا فور انتهاء الموسم الحالي، وبعد تتويج الأهلي بالبرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.



