اجازة يوم واحد للاب يوم ولادة ابنه.. تفاصيل

يتسائل عدد من المواطنين عن الاجازة الخاصة بالاب حال ولادة طفل العامل بعد الموافقة النهائية من جانب مجلس الشيوخ على مشروع القانون العمل الجديد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ.

قرت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد، فى ضوء اقتراح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، وذلك انتصارًا لتعزيز الروابط الأسرة والطفل.

"إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل

جاءت الموافقة على تعديل المادة (50) من مشروع قانون العمل وذلك بعد مناقشات جرت فى ضوء اقتراح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل، إلا أن الحكومة ممثله فى وزير القوى العاملة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وافقت على أن تكون الإجازة يوم واحد على أن يقدم الاب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.

وحسبما انتهى المجلس، نصت المادة 50 من مشروع القانون فأنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد وفقا للوارد لشهادة ميلاد الطفل.

ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية.