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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفي شرم الشيخ الدولي اول مستشفي صديقة للبيئة والسياحة العلاجية

«شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى صديق للبيئة والسياحة العلاجية

فودة
فودة

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع وفد  الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة اعداد وتهيئة مستشفي شرم الشيخ الدولي لتكون أول مستشفي صديقة للبيئة  واعتمادها دوليا للسياحة العلاجية .


جاء ذلك خلال استقبال  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفد الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، برئاسة الاستاذ الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة ، وتناول طرق تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في المحافظه من تسجيل للمنشات الصحيه.ودخولهل المنظومه ، وتهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولي للاعتماد ولتكون اول مستشفي صديقه للبيئةوأعدادها لتكون اول مستشفي تؤهل للحصول علي الاعتماد الدولي للسياحه العلاجيه.

 

وبحث في اللقاء  البدء في تهيئه وحدات ومراكز طب الاسرة والمسشفيات بالمحافظه للتسجيل لدخول منظومه التامين الصحي الشامل ، فضلا على دراسة عقد دورات تدريبيه للاطقم الطبيه للاسراع في تسجيل المنشأت 
لمنظومه التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ،

واثنى محافظ جنوب سيناء على جهود الهيئة واشار الى تقديم كافة اوجة المساعدة من قبل كافة أجهزة المحافظة للهيئة فى سبيل الارتقاء بالمنطومة الصحية بجنوب سيناء ، وتقديم خدمة صحية ميسرة للمواطنين

شارك فى اللقاء دكتور  اسلام ابو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، و الدكتور السيد العقده عضو مجلس ادارة الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية ، و الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحيه ،والاستاذ الدكتور سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع و الدكتور محمد عبد الحي مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء ،والدكتور ايمن الشناوي مدير إرضاء المتعاملين بفرع الهيئة بجنوب سيناء
والدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والدكتور محسن عبيدو مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي.


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فودة مع هيئة

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مستشفى شرم الشيخ الدولي تهيئة اللواء خالد فودة شرم الشبخ

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