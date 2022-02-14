فينجادا يكشف حقيقة طلب كيروش استبعاد اسمين من جهاز منتخب مصر

قال نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يعلم حقيقة طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية.

وأضاف فينجادا في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "كلما قل عدد الأجانب فى الدورى سيكون أفضل للاعبين المحليين لكى يحصلوا على فرص أكبر".

وتابع: "وبالتالى ستصب فى مصلحة المنتخب، أقترح أن يلعب 7 لاعبين محليين و4 أجانب بحد أقصى فى كل فريق خلال المباراة الواحدة".

وأردف: "فرص مصر والسنغال فى التأهل إلى كأس العالم متساوية، رغم تفوق الأخير على الفراعنة فى نهائى أمم إفريقيا، والمنتخب الوطني سيقدم مواجهة رائعة في القاهرة، أتوقع أن يفوز بهدف، وسيتعادل في مباراة الإياب".

واستكمل: "كيروش لا يفكر فى إجراء أى تغييرات على جهازه المعاون، الرجل يفكر في مباراتي السنغال، هناك شائعات تخرج كل فترة عن تغييرات فى الجهاز وسبق وترددت أنباء عن رحيل عصام الحضرى بعد مباراتى ليبيا، ولكن هذا الكلام من غير المنطقى أن يخرج حاليا".

واستطرد: "كيروش طلب من اتحاد الكرة أن يتم عمل أفضل استعداد للمنتخب، هناك مشكلة بسبب مواعيد مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولات إفريقيا وهي مواعيد صعب تغييرها، هذه الارتباطات تمنع المدرب البرتغالي من عمل معسكر طويل بكامل لاعبى المنتخب قبل مباراتى السنغال".

وأتم: "عندما جئت للعمل فى اتحاد الكرة رفضت التوقيع على عقد لمدة عامين، واكتفيت بأن يكون العقد موسمًا واحدًا ينتهى فى مايو المُقبل بحيث يكون للمجلس الحالي الحرية في تحديد مصيري".

واختتم: "أقوم بعملي على أكمل وجه وأبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل للكرة المصرية، وأحب مصر وهي عندي ذات مكانة خاصة، لا أتحدث كثيرًا عن ما أفعله، ولا توجد مشكلة في رحيلي خلال شهر مايو إذا أراد المجلس ذلك".