نشرة المرأة|علاجات منزلية للتخلص من تجلطات الدم في الساق.. أفضل 5 زيوت غير جوز الهند

نشر موقع صدى البلد، أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

كثيره هى أسباب الإصابة بالجلطات الدموية في الساق أبرزها قلة الحركة وعوامل أخرى و يمكن أن تنتقل الجلطة الدموية إلى قلبك أو رئتيك، مما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة. هذا هو سبب أهمية فحص جلطات الدم في المستشفى.

يعتبر الشعر المجعد والجاف مشكلة كبيرة لكل من الرجال والنساء و لا يبدو الشعر الجاف باهتًا فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عوامل عديدة قد تسبب جفاف الشعر. من بين هذه العوامل الاستخدام المفرط لمنتجات الشعر القاسية ، والشامبو المفرط ، واستخدام الأصباغ إليكم قائمة بأفضل الزيوت التي تساعدك في علاج مشكلة الشعر الجاف والمتطاير وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

تعد سعفة القدم هي عدوى فطرية شائعة تصيب جلد القدمين عند الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا، يمكن أن تنتشر هذه العدوى الفطرية أيضًا إلى أظافر اليدين والقدمين.

السبب الرئيسي لهذا المرض الجلدي هو عدوى فطرية ناتجة عن نمو فطريات على قدميك. يمكنك الاصابة به عند الاتصال المباشر بفرد مصاب.إليك أسباب سعفة القدم وأعراضها وفقا لموقع هيلث

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الإثنين الموافق 14-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .