طه إسماعيل : منتخب مصر تطور مع كيروش.. ومصطفى محمد ينقصه شيء واحد

أشاد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

واستطاع منتخب مصر أن يحصد الميدالية الفضية في كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته بركلات الترجيح من السنغال في المباراة النهائية.

وقال طه إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس": "مصر تعيش حالة ازدهار كروي في الأسابيع الأخيرة بعد المستويات التي قدمها المنتخب في أمم إفريقيا والأهلي في المونديال على الصعيد القاري والعالمي".

وأضاف: "المنتخب تطور بشكل كبير، وكيروش بدأ يعرف خصائص اللاعبين ويجيد توظيفهم، والباقي يتوقف على فترة الإعداد قبل مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

وواصل: "منتخب مصر يحتاج لزيادة الفاعلية الهجومية قبل مواجهة السنغال، ولا أتوقع دخول عناصر جديدة قبل الدور الحاسم، فـ كيروش بدأ ببعض العشوائية لكنه ختم البطولة القارية بشكل مثالي".

وأردف: "السنغال منتخب قوي ويضم أفضل اللاعبين في القارة، وأتمنى أن يلبي اتحاد الكرة كل طلبات كيروش، ومصطفى محمد مهاجم واعد ويحتاج التوفيق أمام المنافس".