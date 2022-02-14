مهيب عبد الهادي: ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر عقب التألق مع المنتخب

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن وصول احتراف للثنائي أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك ومحمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، من نادي ميلان الإيطالي.

وكتب مهيب عبدالهادي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عرض من إي سي ميلانو لـ فتوح ومحمد عبدالمنعم»، مضيفًا :«أتلانتا أيضًا يريد عبدالمنعم».

يُذكر أن محمد عبدالمنعم، ظهر بمستوى مميز مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021، وتواجد في التشكيل الممثالي للبطولة، وهو ما جعل النادي الأهلي، يقرر قطه إعارته من نادي فيوتشر، وعودته لصفوف الفريق في يناير الماضي.

كما نجح أحمد فتوح، في لفت الأنظار إليه بقوة مع المنتخب الوطني، وتواجد اللاعب في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.