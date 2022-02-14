كشف عن اسمه الحقيقي| فاروق فلوكس: قدمت أدورا مش راضي عنها.. ودلوقتي قاعد من غير شغل

حل الفنان فاروق فلوكس، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة عبر قناة ON E الفضائية، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز ما قاله الفنان القدير في لقاءه.

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن لقب " فلوكس " الذي إشتهر به ليس حقيقياً كلقب عائلة، و إسمه الحقيقي هو فاروق توفيق صالح مبارك ، ونشأته الاولى كانت بين مركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا.

وأوضح فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أنه في فترة الجامعة قديماً كانت تقام معسكرات للطلاب صيفية من كليات مختلفة لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين خيام ".

وكشف أن أحد زملائه في المعسكر من كلية دار العلوم والذي بدى ملامحه وزيه غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدي قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقله : ياأققرع مما تسبب في ضيقه حيث قام بالجري ورائي وقلي يا " فلوكس.

واصل : قلتله عيب وأصر على اللقب لما اتغظت منه يناديني بيه وأقيمت جلسة صلح في المساء بينا وحولت اللقب وقتها لجلسة فنية على البحر عملت جلسات إسمها الشيخ " فلوكس " والعساكر وأعضاء النادي الاهلي وموظفين شركة النصر كانوا بيمروا على الشاطي أثناء عقد هذا النشاط وعجبتهم فأطلق عليا لقب " فلوكس " وماعدش " الشيخ فلوكس ".

واصل : قلت خلاص زي بعضه فلوكس فلوكس وعندما إنتشر إسمي وكان زميلي وقتها توحيد رامي نجل الكبير أحمد رامي وكنت بتصل بيه مرة أسأل عليه فرد عليا أحمد رامي وسألته عن إبنه قلي مش موجود أققله مين لما يرجع قلتله قله فاروق فلوكس .. قلي إنت فاروق باللام ولا بالدال ؟! فلم أعرف الاجابه وقلتله مش عارف فرد قلي : فدوكش أحد أسماء الاسد أما فلوكس فهو نبات في النيل وماقدرتش أنسى الاسم ده من وقتها ".

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن لا يعترف بفكرة الممثل في الدور الثاني، مضيفا أن النجومية مستمدة فقط من الادوار الاولى في الاعمال الفنية.

و أكد فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن الفيصل ليس في طبيعة الدور وترتيبه لكن في الاخلاص في الدور الذي يسند للفنان نفسه يصبح نجماً.

وذكر فلوكس، مثالاً على ذلك، قائلاً : " على سبيل المثال في مسلسل عائلة الحاج متولي كنت قايم بدور راجل رزل طماع جاي يقش القرشين وهو شخص غير محبوب وده طبيعي أنها تبقى شخصية مش محبوبة لكن أنا لما حطيت إيدي فيه وعملته شخصية ظريفة ودمها خفيف وفي نفس الوقت " أونطجي " الشخصية ".

وكشف فلوكس، أن الفنان الراحل نور الشريف هو من أسند له الدور وإختاره، قائلاً : " نور الشريف قال الدور ده بتاع فلوكس هوا الي يقدر يعمله ويالوظ الدور.

وأتم : " ده مثال يثبت أن النجومية لاتصنع بترتيب الدور وأنا مخدتش بطولة مطلقة في مسيرتي الفنية لكن هذا لايؤثر في لاني كل ماقدمته في مسيرتي الفنية أحببته وقدمته بكل إخلاص ".

عبر الفنان القدير فاروق فلوكس، عن سعادته بتكريم وزارة الثقافة، قائلا :"الكلام لا يكفي للتعبير عن هذه السعادة"، متابعا :"مكنتش متوقع أنو يحصلي كده، كنت متوقع أن يتم تكريمي ضمن مجموعة من الزملاء والزميلات، لكني فوجئت أن التكريم مخصص لي وأن حفلاً على أعلى مستوى تم، تخصيصه لي والدموع نزلت من عيني" .

تابع فاروق فلوكس، خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلاً : " كنت بقول شكراً يارب ده كتير عليا بعد رحلة فنية إستمرت 65 عاماً لاني بدأت الشغل وأنا طالب في كلية الهندسة .. والتكريم في حد ذاته مثل لي سعادة لاتوصف ".

ووجه الشكر، للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قائلاً : " كل الشكر والتقدير ليها على الاهتمام والعطف الذي أولته لي كنت سعيد أن فيه ناس في الدولة تقدر الفن ورجاله وده جميل على راسي ورأس جيلي كاملاً الذي تعب كثيراً حتى يصل ويتبوأ مكانة ما خاصة أن الجيل السابق لنا كان عمالقة مثل ستيفان رستي ووزنات صدقي.

أكمل النجم القدير، أنه :"الجيل اللي بعدهم كانوا جايين من الجامعات القاهرة والاسكندرية، مثل سمير غانم وعادل إمام، وكثيرين وأنا جيلي، عندما تعرفت بفؤاد المهندس، كنت مع الضيف أحمد واسامة عباس وحمزة الشيمي وفاطمة مظهر وناء ماهر وكانوا جيل بالاضافة للفنان محمد الجداوي الذي كان أحد الستة الذين تمكنوا من إنشاء فكرة فرقة " رضا ط وحسن عفيفي".

وأتم : " الجامعات خرجت فنانين كتير والاساتذة في هذه المرحلة كانواي قدرون الفن جداً، حيث كانوا يدركون أهمية تكوين المواهب لدى الطلاب.

كشف الفنان فاروق فلوكس، عن أنه لا يمارس التمثيل منذ خمسة أعوام، ويمكث في المنزل، وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له: “هل تشعر بنفس مقولة الراحل فؤاد المهندس عندما قال بقينا زي خيل الحكومة؟”.

وتابع فاروق فلوكس، في لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن :” أنا راجل قدري، وأؤمن بقدر الله، ولو لقيت دلوقتي دور مناسب ليا هعمله”.

وأوضح أن الجيل القديم ممكن يفيد الجيل الجديد: "رغم أني قاعد بقالي خمس سنوات في البيت بس زعلان وأنا مش غني وعايش على معاشي بتاع الهندسة ومن غيره كنت هلوص وعايش بحب الناس وتقديرهم لي ".

واستطرد: “أنا مش بقول كده نوع من الشكوى الفنان الكبير حمزة الشيمي قبل وفاته قالي إحنا بقينا خردة.. وتكريمي كان لجيلي كله.. أنا اشتغلت مع كبار الناس ومنهم الريحاني والمهندس والست عقيلة راتب”.

وكشف أن بعض فناني الجيل الجديد يرفضون الجيل القديم، ولابد من إفادة العصر القديم للحديث قائلاً: "ليه الفنان أسامة عباس ميتكرمش!.. ممكن مش عاوز يشتغل دلوقتي بس على الأقل يتكرم".

وأكمل: “مفيش شغل بيجيني وأنا بكتب وألف وأترجم لكن في الفترة الأخيرة نظري لم يسعفني”.

ووجه نداء للفنان أشرف عبد الباقي قائلاً: " أناشد الفنان أشرف عبدالباقي يعمل مسرحية كتبتها اسمها "عيد ميلاد فؤاد" عن الفنان الراحل فؤاد المهندس".

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن عمل مع كبار النجوم في مسيرته الفنية أهمهم الفنان الكبير رشدي أباظة في سبعة أفلام.

وروى فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن لديه ذكريات لن يناساها أثناء عمله مع القدير رشدي أباظة، قائلا: " كنت مبسوط أوي بالشغل معاه وكان حبيبي واستمتعت بالعمل معه.

واصل : " كان مش بيحب كلمة " أستاذ رشدي " كان بيقلي قلي يا" رودي " وعرضت عليه يقدم مسرح ورفض وقلي إنت إتجننت المسرح ده مش بتاعي ده بتاعكم إنتم ".

وأكمل أنه يعتبر الفنان القدير عادل إمام من أهم وأكبر الفنانين في الوطن العربي كونه إهتم بالمسرح وقدم ليالي مسرحية كاملة، قائلاً : عادل إمام أكبر فنان في العالم قدم مسرح قدام الجمهور وكانت روايته بتعد سبع أو ثمان سنوات، ورشدي أباظة مكانش بيحب المسرح.

وحول أهم الفنانات التي عمل معهم وأثروا فيه، وأولهم الراحلة سهير البابلي، بإعتبارها رائدة مسرح، قال : " كانت "شيء مشع على المسرح" وعندها بحة صوت تخلي الواحد ينفعل معاها، وهي ست قوية جدا على المسرح."

وكشف أن الفنانة نادية لطفي ضحت بكثير م أوقاتها من أجل الفن قائلاً : " الناس الي كانت بتشتغل في الفن زمان زي نادية لطفي كانت بتضحي بكتير من وقتها عشان التمثيل"

وحول إقدامه على أدوار لم يرضى عنه أو ندم عليه، قال : " عملت أدوار بسبب الاحتياج للفلوس، لأن "الحوجة وحشة" وفي مرة والدي كان مريض ورحنا لدكتور كبير في باب اللوق الساعة 12 بليل وكان دكتور " أليط " أوي ومكنش معايا فلوس بعد ماطلب التحاليل ورجعت حزين ووشي إسود وعملت دور "دلال" في فيلم وكالة البلح عشان فلوس التحاليل".

أجاب الفنان القدير فاروق فلوكس، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، : أحمد ابنك عملك صداع بمشاكله ولالا؟ ، ليرد : " أحمد كويس جداً وفنان كويس أوي وراجل قوي وبيقف جمب أصحابه وعيبه الوحيد إن لسانه متبري منه والناس بتزعل منه ".

تابع فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON، قائلاً :”بس والله هو إنسان طيب جداً وعندي بنتي يسر فلوكس مخرجة في القناة الثقافية، وست جدعة، ودول الاتنين الي دخلوا الفن والثالثة رفضت وأتجوزت وقعدت في البيت مع زوجها.

وحول النصيحة التي يوجهها لاولاده قال "بلاش تسايروا العصر الحالي بمشاغبه سايروا المباديء والمثل رغم أنها قليلة في مجال الفن الان ولكن يأحمد أنت ويسر التزموا .. ويسر لاتحيد عنها وأحمد إبني لايحيد عن المثل لكن في أوقات بيقول كلام صعب ".

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن رحلته في المجال الفني بدأت منذ أن كان طالباً في كلية الهندسة، و بعد تخرجه من الهندسة إنتسب لكلية الحقوق، وعقبت الحديدي، قائلة : “برضه” ؟!، ليرد : “مجنون كنت مجنون بقى”.

وتابع فاروق الفلوكس، خلال لقاء في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن : كنت قد تقدمت للالتحاق بالمعهد العالي للسينما وخضت الامتحانات، ونجحت وحصلت على المركز الاول حينها لكن المسؤول حينها عن المعهد كان حسن فهمي وهو أستاذي الي أخدت البكالريوس في الهندسه على إيديه في قسم ميكانيكا الإنتاج.

واكمل فاورق فلوكس، أنه في هذا الوقت كان يتطلب من المتقدمين إمضاء إقرار يفيد بأن الموظفين سيلتزمون بمواعيد المعهد وعندما قرأ حسن فهمي الإقرار، قالي لي : مش هقبلك لانك مكلف مقدرش اققبلك وقلتله هاجي وألتزم لكنه لم يقبلني مما إضطرني للانتساب لكلية الحقوق.