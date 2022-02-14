فاروق فلوكس : قدمت أدورا مش راضي عنها عشان الفلوس وأبويا كان تعبان

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن عمل مع كبار النجوم في مسيرته الفنية أهمهم الفنان الكبير رشدي أباظة في سبعة أفلام.

وروى فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن لديه ذكريات لن يناساها أثناء عمله مع القدير رشدي أباظة، قائلا: " كنت مبسوط أوي بالشغل معاه وكان حبيبي واستمتعت بالعمل معه.

واصل : " كان مش بيحب كلمة " أستاذ رشدي " كان بيقلي قلي يا" رودي " وعرضت عليه يقدم مسرح ورفض وقلي إنت إتجننت المسرح ده مش بتاعي ده بتاعكم إنتم ".



وأكمل أنه يعتبر الفنان القدير عادل إمام من أهم وأكبر الفنانين في الوطن العربي كونه إهتم بالمسرح وقدم ليالي مسرحية كاملة، قائلاً : عادل إمام أكبر فنان في العالم قدم مسرح قدام الجمهور وكانت روايته بتعد سبع أو ثمان سنوات، ورشدي أباظة مكانش بيحب المسرح.



وحول أهم الفنانات التي عمل معهم وأثروا فيه، وأولهم الراحلة سهير البابلي، بإعتبارها رائدة مسرح، قال : " كانت "شيء مشع على المسرح" وعندها بحة صوت تخلي الواحد ينفعل معاها، وهي ست قوية جدا على المسرح."



وكشف أن الفنانة نادية لطفي ضحت بكثير م أوقاتها من أجل الفن قائلاً : " الناس الي كانت بتشتغل في الفن زمان زي نادية لطفي كانت بتضحي بكتير من وقتها عشان التمثيل"



وحول إقدامه على أدوار لم يرضى عنه أو ندم عليه، قال : " عملت أدوار بسبب الاحتياج للفلوس، لأن "الحوجة وحشة" وفي مرة والدي كان مريض ورحنا لدكتور كبير في باب اللوق الساعة 12 بليل وكان دكتور " أليط " أوي ومكنش معايا فلوس بعد ماطلب التحاليل ورجعت حزين ووشي إسود وعملت دور "دلال" في فيلم وكالة البلح عشان فلوس التحاليل".