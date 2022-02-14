إلهام شاهين تتراجع بعد هجومها على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا : معرفش مين دي «فيديو»

تراجعت الفنانة إلهام شاهين عن انتقاد العلاقة التي تجمع لاعب كرة القدم الشهير بنادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز صديقته، والتي وصفتها بـ «الشو».

إلهام شاهين تعلق

إلهام شاهين قالت خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»: «كلموني في مداخلة قالولي إيه رأيك الحب يبقى معلن ولا يبقى شيء خاص؟ قلت أكيد يبقى شيء خاص، أنا معرفش جورجينا رودريجز، لكن السؤال كان ليا، إيه رأيك الحب يبقى معلن ويبقى معمول بشكل شو؟ قلت لأ ده شيء خاص بين الطرفين، وأنا مبحبش الشو ده، وهما حرين دي حرية شخصية، يعملوا في بعض اللي هما عايزينه، مش من حقنا نعترض على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز».

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز

وأضافت إلهام شاهين: «أنا قلت كدة في أول كلامي، مش من حق حد يعلق على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز ، لكن لو بتسأل بشكل شخصي إنتي بتحبي الشو ده، قلت أنا مش بحب الشو والحب المبالغ فيه».

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