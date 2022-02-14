غلق 5 منشآت والتحفظ على 74 إشغالا متنوعا غربي الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية حملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات جابت شوارع الهيثمي ، الرشيد رضا ، الاتحاد ، البيهقي ، الوتري ، راغب باشا ، كوم الشفافة ، النخيل.

وأسفرت الحملات عن إزالة ورفع كافة التعديات والإشغالات وتوسعه الطريق وغلق وتشميع ٥ منشآت وتم التحفظ علي ٧٤ إشغال متنوع منهم ٥٦ شيشه وتحصيل غرامات بمبلغ ١٢ ألف جنيه

وفي السياق ذاته تم إزالة ورفع كافة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص.

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وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق بالحي

وأكدت شعبان بان الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزاله الإشغالات ومتابعه الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعه مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات .