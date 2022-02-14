عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 منشآت والتحفظ على 74 إشغالا متنوعا غربي الإسكندرية

حملات مكبرة غربي
حملات مكبرة غربي الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية حملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات جابت شوارع الهيثمي ، الرشيد رضا ، الاتحاد ، البيهقي ، الوتري ، راغب  باشا ، كوم الشفافة ، النخيل.

 وأسفرت الحملات عن إزالة ورفع كافة التعديات والإشغالات وتوسعه الطريق وغلق وتشميع ٥ منشآت وتم التحفظ علي ٧٤ إشغال متنوع منهم ٥٦ شيشه  وتحصيل غرامات بمبلغ  ١٢ ألف جنيه
وفي السياق ذاته تم إزالة ورفع كافة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص.

اقرأ أيضا:

افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بالإسكندرية

وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق بالحي

وأكدت شعبان بان الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزاله الإشغالات ومتابعه الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعه مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات .

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية غرب الإسكندرية المطاعم المطاعم والكافيهات محافظ الاسكندرية تطبيق الاجراءات الاحترازية ازالة الاشغالات المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

بحضور جماهيري كبير .. إقامة مباراة مصر والسنغال على استاد القاهرة

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

علاوة دورية وإجازة أبوّة .. 10 مزايا للعاملين بقانون العمل الجديد

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

تفوق على رونالدو .. توني كروس يتصدر قائمة المتوجين بـ مونديال الأندية

رفضه موسيماني وتألق فى أميان.. أبرز أرقام اليو بادجي فى الدوري الفرنسي

بـ توترات بشأن أوكرانيا.. ألمانيا تنقل مزيدًا من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا

الحكومة : 61.8 مليـون جنيـه لدعم المشروعات التنموية بأفريقيا ونقل الخبرات المصرية

الخارجية الروسية: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

قاد تشيلسي إلى التتويج 3مرات.. مونديال الأندية بطولة جديدة للمغربي حكيم زياش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ