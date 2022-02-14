أكلة الحبيبة.. أصابع سمك بالسويت أند ساور وشوربة جمبري

إذا كنتي تودين، تقديم السمك بطرق مختلفة، نقدم لكي اليوم أكلة الحبيبة “سمك أصابع بالسويت أند ساور”.
مقادير سمك أصابع بالسويت أند ساور:
نصف سمك فيليه
بابريكا
ثوم بودرة
ملح فلفل اسود
صويا صوص
سويت اند ساور صوص
دقيق زيت
طريقة تحضير سمك أصابع بالسويت أند ساور:
* قومي بتتبيل السمك بالصويا صوص ثم يتبل الدقيق بالملح والفلفل والثوم البودرة والبابريكا ويقلب جيدا
* اغمس السمك في الدقيق المتبل ثم نقليه في الزيت الساخن
* نقلب السمك حتى يصل إلى اللون الذهبي الغامق ويقدم مع السويت ان ساور صوص.
شوربة الجمبري
ويمكن تقديم شوربة الجمبري بالصوص الأحمر وإليكي الخطوات.
مقادير شوربة الجمبري بالصوص الأحمر:
صوص طماطم
ذرة حلوة
هالوبينو
بصل احمر
فلفل اخضر رومي
فاصوليا سوداء
جمبري
معجون طماطم
عصير ليمون
مرقة جبنة بارميزان
ملح وفلفل ماء
طريقة تحضير شوربة الجمبري بالصوص الأحمر:
* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل مع الفلفل الأخضر، الملح والفلفل، المرقة ونقلب
* تضاف الصلصة ثم يضاف الجمبري مع التقليب جتى تتسبك
* يضاف عصير الطماطم والماء حتى يغطي الوجه مع إضافة المكونات المتبقية
* تترك على النار حتى الغليان حوالي 10 دقايق
* ترش الجبنة على الوجه وتقدم.