عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء معسكر قادة التطوع بجامعة عين شمس الأربعاء المقبل

صدى البلد

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس معسكر قادة التطوع ، يوم الأربعاء القادم بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين بكلية الحقوق .

يقام المعسكر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات ، الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بالجامعة.

ويشرف على المعسكر الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

يشارك بالمعسكر ١٠٠ طالب وطالبة ، من طلاب الجامعة المتطوعين بوحدة التضامن الاجتماعي من كليات الجامعة المختلفة.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة التطوع لدي الشباب الجامعي وتعريفه بمعنى التطوع وأهميته ومجالاته المختلفة ؛ لاستثمار طاقات الشباب ودمجهم في عمليات التنمية الاجتماعية مما يساهم في تنميه الشعور بالمسئولية والولاء والإنتماء وغرس الوعى وبث روح المشاركة بين الشباب.

ويتضمن المعسكر خمسة محاور هى برنامج التضامن الإجتماعي و بناء الإنسان المصري ،  التطوع والحماية الاجتماعية ،  رياده الأعمال كمدخل للتنمية ،مقدمة في الإسعافات الأولية ،  التطوع ودور  الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

التقديم غدًا| أماكن طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

حل واحد فقط لمنع حرب عالمية ثالثة مرعبة..وتسوية الأزمة الأوكرانية للأبد

الاتحاد السكندري يسقط فى فخ التعادل أمام إيسترن كومباني بالدوري

روسيا تكشف تفاصيل الاشتباك مع غواصة نووية أمريكية في المياه الإقليمية

التعليم: تدريبات لرفع مهارات وقدرات المقيمين بالمدارس الفنية ..الاحد

30 مليار دولار استثمارا.. سفير مصر بالسعودية: 150 معاهدة واتفاقية مع المملكة

بمواصفات قياسية.. أفضل ساعات ذكية في 2022 وأسعارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

إلهام شاهين تتراجع بعد هجومها على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا : معرفش مين دي «فيديو»

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ