بدء معسكر قادة التطوع بجامعة عين شمس الأربعاء المقبل

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس معسكر قادة التطوع ، يوم الأربعاء القادم بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين بكلية الحقوق .

يقام المعسكر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات ، الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بالجامعة.

ويشرف على المعسكر الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

يشارك بالمعسكر ١٠٠ طالب وطالبة ، من طلاب الجامعة المتطوعين بوحدة التضامن الاجتماعي من كليات الجامعة المختلفة.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة التطوع لدي الشباب الجامعي وتعريفه بمعنى التطوع وأهميته ومجالاته المختلفة ؛ لاستثمار طاقات الشباب ودمجهم في عمليات التنمية الاجتماعية مما يساهم في تنميه الشعور بالمسئولية والولاء والإنتماء وغرس الوعى وبث روح المشاركة بين الشباب.

ويتضمن المعسكر خمسة محاور هى برنامج التضامن الإجتماعي و بناء الإنسان المصري ، التطوع والحماية الاجتماعية ، رياده الأعمال كمدخل للتنمية ،مقدمة في الإسعافات الأولية ، التطوع ودور الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث .