رسالة خطية من بوتين إلى ملك البحرين

تعزيز التعاون الثنائي

تلقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وتسلم الرسالة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية، اليوم، سفير روسيا لدى المنامة إيغور كريمنوف، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وجرى خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة بين البحرين وروسيا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وفي وقت سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عبر فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الـ21 لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين.

وأشاد الشيخ نواف في هذه المناسبة بما حققته البحرين من إنجازات تنموية بارزة على صعيد مساره الحضاري، وسائلا المولى تعالى أن يديم على ملك البحرين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.