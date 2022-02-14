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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي.. بينيت يبدأ زيارة إلى البحرين

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يتوجه إلى البحرين في أول زيارة رسمية للمنامة.

وحسب وكالة "رويترز"، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق، إن بينيت سيتوجه إلى البحرين اليوم الإثنين في أرفع زيارة يقوم بها مسئول إسرائيلي منذ أن أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.

وأضاف مكتب بينيت "خلال الزيارة، أنه سيلتقي رئيس الوزراء مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة".

وأشار إلى أنه "سيبحث الزعيمان المزيد من السبل لتعزيز العلاقات التي تربط الدولتين".

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