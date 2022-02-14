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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تبحث تحويل المدارس الألمانية لـ دولية ذات طبيعة خاصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سفير ألمانيا لدى القاهرة، فرانك هارتمان، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأشاد الدكتور طارق شوقي بالتعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين، من أهمها مشروعات بنك التعمير الألماني KFW؛ لدعم جودة التعليم بعدد من المحافظات، ودعم إنشاء هيئة ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، وإنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني والمهني (TVETA)، بالإضافة إلى دعم الجانب الألماني في التوسع وضمان الجودة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف طارق شوقي، أن التعاون مع الجانب الألماني يشمل أيضًا دعم تدريس اللغة الألمانية بالمدارس الثانوية المصرية، وتقديم منح دراسية لمدرسي اللغة الألمانية في مصر، فضلًا عن توفير منح دراسية لطلاب المدارس المصرية الثانوية.

وأشاد طارق شوقي، بالمدارس الألمانية في مصر والتي تتمتع بسمعة جيدة، نظرًا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، والإقبال الكبير على الالتحاق بها.

من جهته، أعرب السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، عن سعادته بهذا اللقاء والنجاحات والنتائج الإيجابية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر شريك هام لألمانيا، حيث تجمع البلدين شراكة مليئة بالثقة تمتد لعقود، مؤكدًا تطلع بلاده للمساهمة في صياغة وتشكيل هذه العلاقات الوثيقة خاصة في مجال التعليم.

وأشاد السفير الألماني بالقاهرة بالمدارس الألمانية في مصر وجودة التعليم الذى تقدمه بالإضافة إلى جودة المعلمين والطلاب الدارسين بها.

أما عن الجديد الذي أثمرت عنه مناقشات اليوم فيتمثل في : 

  • توقيع قرار تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية
  • بحث تحويل المدارس الألمانية في مصر، وعددها 7 مدارس، لمدارس دولية ذات طبيعة خاصة
  • مناقشة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني وتعليمهم اللغة والثقافة الألمانية في مراحل مبكرة إلى جانب المهارات الفنية؛ لتوفير وإتاحة فرص عمل لهم بسوق العمل الألماني
  • التعاون مع معهد جوته بالقاهرة في ترجمة اختبارات العلوم والرياضيات للغة الألمانية لضمان دقتها، وتحديد المعايير المطلوبة للاختبارات.

وحضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ومنى أيوب، مستشار الوزير للتعليم الدولي والخاص، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والمستشار أشرف سيد، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، ومن السفارة الألمانية بالقاهرة، فليكس هالا، الملحق الثقافي بالسفارة، ومها ويصا مساعد الملحق الثقافي.

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