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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات كروس أوفر موديل 2022 بالبحرين.. صور

ابرز 5 سيارات كروس
ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين

استطاعت إصدارات الكروس اوفر الرياضية، أن تحدث حالة انتشار واسعة داخل الأسواق العالمية والعربية، لما تتمتع به من قدرات قياسية تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق، بالإضافة لمساحتها الداخلية الرحبة مع التجهيزات الأخرى التي تتعلق بكل علامة تجارية.

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5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

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5 سيارات كروس أوفر موديل 2022 بالسوق المصري.. صور

وفي إطار هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين.

ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين

1 – نيسان كيكس موديل 2022 

 

تأتي السيارة نيسان كيكس موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا، و149 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الأمامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه الإمكانيات الفنية تنطلق من 0 لـ 100 كم في غضون 11.5 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2022 داخل السوق البحريني من 6.095 دينار و7.595 دينار.

ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين

2 – ام جي ZS موديل 2022 

 

تحتوي السيارة ام جي ZS موديل 2022 على محرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 112 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 10.9 ثانية، بالإضافة لمحرك آخر سعة 1300 سي سي، يضخ 160 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يجعلها تنطلق من وضع الثبات حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8 ثواني.

 

ويتراوح سعر السيارة ام جي ZS موديل 2022 بين 5.299 دينار و 6.499 دينار بحريني.

ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين

3 – ميتسوبيشي ASX موديل 2022

 

تضم السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022  محرك 2000 سي سي رباعي الأسطوانات، قادر على انتاج 150 حصانا، وعزم دوران يبلغ 197 حصانا، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات يعمل بمنظومة الدفع الأمامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 193 كيلومتر في الساعة، أما عن إمكانيات التسارع فتتمكن السيارة من الوصول إلى 100 كم ساعة عبر نقطة الثبات خلال 11.3 ثانية. 

 

وتقدم السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 7 الاف و 7500 دينار بحريني.

ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين

4 – رينو داستر موديل 2022 

 

زودت السيارة رينو داستر موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT، بالإضافة لقدرات أعلى تجهيزًا من خلال محرك بسعة 2000 سي سي، يضخ قوة 135 حصانا، و 195 نيوتن/من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 178 كم/ساعة، وانطلاقة من 0 لـ 100 كم خلال 11.5 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 داخل السوق البحريني من 5.995 دينار حتى 8 الاف دينار.

ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالبحرين

5 – سوبارو XV موديل 2022 

 

تعتمد سوبارو XV موديل 2022 على محرك 2000 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 196 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 194 كم/ساعة، ومن خلال هذه الإمكانيات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 1.4 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة سوبارو XV موديل 2022 بين 8.810 دينار و 9.600 دينار بحريني.

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