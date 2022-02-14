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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمملكة

بينيت يصل البحرين
بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمملكة

وصل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الاثنين، إلى البحرين، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمنامة.

وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مطار المنامة.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت في المنامة العاهل البحريني حمد بن عيسى، وولي عهد البحرين رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة وعدداً من كبار المسؤولين الآخرين، حسبما أعلن مكتبه في بيان.

وقبيل إقلاع طائرته نحو البحرين، أكد رئيس وزراء إسرائيل أنه سيلتقي ملك البحرين وولي العهد، لتبحث تعزيز اتفاقات السلام والتعاون بين البلدين.

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يرافقه مسؤولون عسكريون وأمنيون زاروا البحرين مطلع الشهر الجاري، في زيارة شهدت توقيع البلدين اتفاقية دفاعية.

وأكد جانتس أن الاتفاقية التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين إلى "آفاق جديدة".

وتأتي زيارة بينيت إلى البحرين، في وقت يشهد فيه الإقليم توترات تتعلق ببرنامج إيران النووي المثير للجدل.

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