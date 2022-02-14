بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمملكة

وصل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الاثنين، إلى البحرين، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي للمنامة.

وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مطار المنامة.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ينتظر استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مطار المنامة pic.twitter.com/MBlhMhXYsO — israel news/גאלב סאמי /اسرائيل (@galebsami) February 14, 2022

ومن المقرر أن يلتقي بينيت في المنامة العاهل البحريني حمد بن عيسى، وولي عهد البحرين رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة وعدداً من كبار المسؤولين الآخرين، حسبما أعلن مكتبه في بيان.

رئيس الوزراء بينيت هبط للتو في المنامة واستقبله في المطار وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. pic.twitter.com/R0DwKGZiqJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 14, 2022

وقبيل إقلاع طائرته نحو البحرين، أكد رئيس وزراء إسرائيل أنه سيلتقي ملك البحرين وولي العهد، لتبحث تعزيز اتفاقات السلام والتعاون بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يرافقه مسؤولون عسكريون وأمنيون زاروا البحرين مطلع الشهر الجاري، في زيارة شهدت توقيع البلدين اتفاقية دفاعية.

وأكد جانتس أن الاتفاقية التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين إلى "آفاق جديدة".

وتأتي زيارة بينيت إلى البحرين، في وقت يشهد فيه الإقليم توترات تتعلق ببرنامج إيران النووي المثير للجدل.