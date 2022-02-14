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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة نصر تطرح أغنية "دوم تك" فى عيد الحب .. فيديو

مروة نصر
مروة نصر

طرحت المطربة مروة نصر أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "دوم تك"  وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

أغنية “دوم تك” غناء مروة نصر ومن كلمات محمد حجازى، وألحان يوسف حسين، وتوزيع زوووم، وهى إحدى أغنيات البومها الجديد "برة المقارنة".

طرحت المطربة مروة نصر أغنيتها الجديدة «أنا كوين»، والتى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

أغنية «أنا كوين» غناء مروة نصر وكلمات على حسين وألحان مداح وتوزيع كريم حسن ومكس ومستر مصطفى رؤوف.

مروة نصر أغنية الفرحة 

طرحت الفنانة مروة نصر عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية “الفرحة”، وهى واحدة من أغاني ألبومها الجديد.

"الفرحة" كلمات أحمد شتا، وألحان حسن علي، وتوزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام “كيوب ميوزك ميكس”، وماستر خالد رؤوف، وقد قام بتصميمها محمود طارق على طريقه "اللاريكس أنيميشن"، وهي ضمن أغاني ألبوم "بره المقارنة".

مروة نصر تطرح أغنية "انا كوين".. فيديو

مروة نصر تطرح أغنية أنا كوين.. قريبا

وقد تم طرح البوستر الدعائي للأغنية لأول مرة بطريقة jbf المتحركة.

وتأتي أغنية "الفرحة" ضمن ألبوم "بره المقارنة" الذي تقوم مروة نصر بطرحه خلال صيف ٢٠٢١، ويتكون من ١٠ أغان يتم طرحها على فترات مختلفة خلال موسم الصيف، وقد تعاونت فيه مع عدد من أهم الشعراء منهم تامر حسين و جمال الخولي وأحمد المالكي وأحمد علاء الدين ومحمد مصطفى ملك وأحمد شتا وطاهر كامل.

ومن الملحنين إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر أبو طالب ومودي سعيد وأحمد محي ومصطفى شكري.

ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي وزوم ومحمد شفيق وفادي بدر.

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