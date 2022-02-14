محاضرات لموجهي المعاهد الأزهرية عن الأخطاء الشائعة في تخطيط الدرس اليومي

يستكمل التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي (تناقل أثر التدريب) لموجهي العموم في العلوم الشرعية من مختلف المناطق الأزهرية، لليوم الثالث على التوالي لموجهي العموم في العلوم الشرعية من مختلف المناطق الأزهرية.

وعقدت اليوم الاثنين ثلاث جلسات وحاضر في الجلسة الأولى، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، تناول فيها تحليل ومناقشة كتابي المنطق (القديم) بالصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري.

وحاضر في الجلسة الثانية، الدكتور بهاء العدوي، استكمل فيها تحليل ومناقشة كتابي المنطق(القديم) بالصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري.

كما حاضر في الجلسة الثالثة: الدكتورة أمال الفقي، مدير عام التوجيه الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، وتناولت فيها بيان الأخطاء الشائعة في تخطيط الدرس اليومي، وكيفية تصويبها، وفقًا لاستراتيجيات التعلم النشط.

وأشرف الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي، ووجه بضرورة تحقيق أهدافه على النحو الأمثل.