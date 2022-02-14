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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في وقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أعضاء الزمالك 28 مارس

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للحكم بجلسة ٢٨ مارس المقبل.

كان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قد قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إداره نادي الزمالك وتعيين لجنه مؤقته فوجئ أعضاء الجمعيه العمومية برسائل نصيه على هواتفهم المحموله من النادي ، للتوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات ماليه، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمه العضوية ضريبة  قيمة مضافة  بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون و نصوصه باب الإعفاءات أعفي الأندية الرياضية وخاصتا التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شامله اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوي رئاسة الوزراء  ذكرت أن المقصود بالاعفاء  الاشتراكات السنوية وليس اشتراك العضوية لأن خاضع للضريبة.

وأوضح " هاني عيد" أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له  لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي و كل ما يترتب عليه من آثار حيث أن اللجنة تحصل غرامة و فائدة شهرية بواقع 1.5%.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

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