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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة بنات عين شمس تناشد الطالبات سرعة سداد المصروفات للاطلاع علي النتيجة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس أنه على طالبات علوم ساعات معتمدة الفرقة الأولى سرعة سداد المصروفات الاطلاع على نتيجتهم على حساب الطالبات علي نظام جامعه عين شمس الإلكتروني ums عن طريق الرابط التالي 
http://ums.asu.edu.eg/App...

 

وافتتحت ، فعاليات الملتقي الإلكتروني الثاني لوحدة النشر العلمى بكلية البنات تحت عنوان "بحوث ودراسات المرأة. 

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انتهاء المعسكر الشتوى لمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس وساوث ويست بالصين

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فعاليات جامعة الطفل في مركز الابتكار وريادة الأعمال

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بدء معسكر قادة التطوع بجامعة عين شمس الأربعاء المقبل

 وأكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على دعم البحث العلمي والنهوض  بالنشر الدولي وتنمية مهارات الباحثين والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس ، لافتا إلى الخدمات التي تتيحها الجامعة لرفع مستوي برامج الدراسات العليا وقدرات الباحثين بوصفه دورا أساسيا  للجامعة.

من جانبها أشادت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكليه بجهود وحدة النشر العلمي بالكلية في دعم البحث ونشر الأبحاث واشادت بتاريخ كلية البنات العريق في تصدير المعرفة وخلق جيل واعد من الطلاب والباحثين ونوهت إلي التعاون الجاري اعتماده بين كلية البنات ومنظمة المرأة العربية.

وأوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الفرص المتاحة للباحثين في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستراتيجية الدولة والتي تتبناها وتدعمها جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي ونشر المعرفة.

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