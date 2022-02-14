عميدة بنات عين شمس تناشد الطالبات سرعة سداد المصروفات للاطلاع علي النتيجة

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس أنه على طالبات علوم ساعات معتمدة الفرقة الأولى سرعة سداد المصروفات الاطلاع على نتيجتهم على حساب الطالبات علي نظام جامعه عين شمس الإلكتروني ums عن طريق الرابط التالي

http://ums.asu.edu.eg/App...

وافتتحت ، فعاليات الملتقي الإلكتروني الثاني لوحدة النشر العلمى بكلية البنات تحت عنوان "بحوث ودراسات المرأة.

وأكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على دعم البحث العلمي والنهوض بالنشر الدولي وتنمية مهارات الباحثين والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس ، لافتا إلى الخدمات التي تتيحها الجامعة لرفع مستوي برامج الدراسات العليا وقدرات الباحثين بوصفه دورا أساسيا للجامعة.

من جانبها أشادت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكليه بجهود وحدة النشر العلمي بالكلية في دعم البحث ونشر الأبحاث واشادت بتاريخ كلية البنات العريق في تصدير المعرفة وخلق جيل واعد من الطلاب والباحثين ونوهت إلي التعاون الجاري اعتماده بين كلية البنات ومنظمة المرأة العربية.

وأوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الفرص المتاحة للباحثين في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستراتيجية الدولة والتي تتبناها وتدعمها جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي ونشر المعرفة.