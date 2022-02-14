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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محافظ المنيا يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي لتسليم مباني الفرع الجديد

صدى البلد

استقبل اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، للتشاور والتنسيق حول تسليم أرض البهنسا وما عليها من منشآت لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، لتنضم إلى كليات فرع الوجه القبلي في نطاق محافظات وسط جنوب الصعيد، لما يقدمه فرع الجامعة من دور هام في خدمة أبناء جامعة الأزهر بوجه عام وإقليم الصعيد بوجه خاص.

يأتي ذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لتوطيد دور مؤسسة الأزهر في نشر الفكر الوسطي والعلوم الدينية والطبيعية لخلق جيل واعي قادر على المشاركة في تنمية الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030م وما يتماشى مع الرسالة العالمية لمؤسسة الأزهر.

ووجه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه بالشكر والتقدير للواء الوزراء أسامة القاضي محافظ المنيا على جهوده الكبيرة في تذليل كافة العقبات وتيسيره كافة الأمور أمام مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة.

كما وجه محافظ المنيا الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر وقيادات جامعة الأزهر على حسن تعاونهم مع المحافظة في تقديم خدمة تعليمية متميزة ومشاركتهم الفعالة في جهود التنمية التي توليها الدولة المصرية اهتماماً خاصاً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء تبادل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحافظ المنيا الدروع التذكارية.

الأزهر المنيا شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا محمد المحرصاوي جامعة الأزهر

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