شوبير يعلن قائمة حكام مباراة الزمالك وسموحة بالدوري غدا

أعلن الاعلامي أحمد شوبير، قائمة حكام مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار: “أحمد الغندور حكماً لمباراة سموحة والزمالك في الدوري غداً، ومحمد سلامة حكماً لتقنية الفيديو”.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق .

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.

واستقر أحمد سامى المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الدخول في معسكر ملق بـ 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الزمالك غدا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح



خط الدفاع: رجب نبيل وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمد شكرى وحمدى علاء.



خط الوسط: كناريا ومحمود حليمو ومحمد عبد العاطى ومصطفى الخواجة وعبد الكبير الوادى وصديق أوجولا وأبو بكر ليادى واليا سيلا وجيروم فليب.



الكسندر أمير عادل ومحمد نادى وأحمد حمص.

ويغيب عن الفريق كل من مروان حمدي وأحمد رمضان بيكهام.