صرح تعليمي جديد.. محافظ بني سويف يفتتح معهد منيل موسى الابتدائي الأزهري.. مقام على مساحة إجمالية 1200 متر مربع وبتكلفة 5 ملايين جنيه بالمساهمة المجتمعية

محافظ بني سويف يفتتح معهد منيل موسى الابتدائي الأزهري

المعهد لازهري على مساحة إجمالية 1200 مترمربع

خطة الأزهر الشريف لإنشاء وإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعهد الديني الابتدائي الأزهرى المشترك بقرية منيل موسى "إنشاء جديد" بتكلفة 5 ملايين جنيه تقريباً "جهود ذاتية ومساهمة مجتمعية".

وذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد محمد الطيب البديوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ومحمد جبر معاون المحافظ، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، ورمضان أبو إسماعيل رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل موسى.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المعهد الابتدائي المقام على مساحة إجمالية 1200 متر مربع منها 650 مترا "مساحة المبني " ،والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، بالتعاون والتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية وتحت إشراف المنطقة الأزهرية .

حيث يتكون المعهد 4 طوابق: يضم الطابق الأول دورات مياه للتلاميذ والمدرسين ومكتب شيخ المعهد، وغرفة زائرة صحية ومصلى وغرف إدارية، فيما يضم الطابق الثاني 4 فصول ومعمل علوم وغرفة مدرسات، والطابق الثالث 4 فصول ومعمل حاسب آلي وقاعة اجتماعات ، بجانب 4 فصول أخرى بالطابق الرابع.

حيث تقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأهالى قرية منيل موسى، على إقامة الصرح التعليمي الجديد، والذي يعتبر إضافة لمنظومة وقطاع التعليم، باعتباره من أهم القطاعات التى تبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مشيراً إلى أهمية نشر وسطية الأزهر الشريف باعتباره منارة العلم والدين، وذلك من خلال المعاهد الأزهرية ،بهدف تعليم جيل جديد واعي قادر على الحوار، وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي السمحة ، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية

من جانه أكد الشيخ الطيب، أن افتتاح المعهد، يأتى فى إطار خطة الأزهر الشريف لإنشاء وإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية والارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بدعم المحافظ "د .محمد هاني غنيم" لجهود المنطقة الأزهرية وتعزيز دورها على الجانبين التعليمي والدعوي، بجانب المشاركة في دعم خطة المحافظة في مجال رفع وعي المواطن، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمساهمة في تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية في هذا المجال.

شهد افتتاح المعهد الديني من قيادات ومسؤولي المنطقة الأزهرية كل من : مجدي محمد مدير إدارة ببا التعليمية وسعيد محمود، مشرف بوابة الأزهر الإلكترونية بالمنطقة، وأسامة محمد شيخ معهد منيل موسي الابتدائي، وخالد زكي مدير الكمبيوتر التعليمي، وأحمد علي مدير إدارة الأمن بالمنطقة.