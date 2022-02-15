فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق اقترب من العودة للقلعة البيضاء خلال الموسم القادم.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" فرجاني ساسي يقترب من التعاقد مع نادي الزمالك من جديد والعودة الموسم القادم.

وأضاف شادي محمد :" هناك تفكير داخل إدارة الزمالك من أجل عودة فرجاني ساسي وأؤكد لكم أن اللاعب قريب للغاية.

وفي وقت سابق ، قال نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي ونادي الزمالك السابق مستواه تراجع خلال الفترة الأخيرة.

وقال نبيل معلول فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "فرجاني ساسي مستواه تراجع بعد الرحيل عن نادي الزمالك والرحيل إلي الدوري القطري".

وأضاف: "فرجاني ساسي مستواه كان مميز مع نادي الزمالك ولكن تراجع خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "علي معلول لاعب رائع ونجح مع النادي الأهلي وتجديد تعاقده شئ جيد".