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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يضع شرطًا لضم محمد الشناوى لقائمة مواجهة السنغال في تصفيات المونديال

الشناوي
الشناوي

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة محمد أبو العلا كثف اتصالاته بنظيره في الأهلي للاطمئنان على حالة الشناوي بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة الأمم والتي أبعدته عن الأدوار الإقصائية للفراعنة في البطولة القارية.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC :  أبو العلا تلقى تعليمات من كيروش بمتابعة موقف الشناوي ومعرفة موعد عودته من الإصابة، واشترط كيروش أن يلعب الشناوي مباراتين على الأقل مع الأهلى قبل انطلاق المعسكر في العاشر من مارس المقبل.


وتابع أن الجهاز الطبي في الأهلي للمنتخب الوطني أن الشناوي تفصله عن العودة أسبوع واحد فقط، ما يعني لحاق اللاعب بأربعة مباريات قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادا للدور الحاسم من التصفيات.

الأهلى الشناوي كيروش

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