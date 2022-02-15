محمد شريف على رأس 5 لاعبين مستبعدين من منتخب مصر أمام السنغال

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني استقر على استبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا من القائمة التي يعلنها مطلع مارس المقبل استعدادا لمباراتي السنغال في تصفيات الدور الحاسم.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC : قائمة المستبعدين تضم كلا من أكرم توفيق وأحمد حجازي للإصابة حيث أكدت التقارير الطبية عدم قدرة مدافع اتحاد جدة من اللحاق بمعسكر الفراعنة في مارس المقبل.



وتابع أن محمود جاد سيغيب بسبب قرار الجهاز الفني بضم ثلاثة حراس مرمى فقط، ويغيب محمود علاء بسبب غيابه عن المشاركة مع الزمالك إلا إذا تغيرت قرارات كارتيرون وأشرك اللاعب في المباريات التي تسبق معسكر المنتخب.



أما اللاعب الخامس الذي استقر كيروش على استبعاده هو محمد شريف مهاجم الأهلي، حيث قرر كيروش الاكتفاء بوجود مروان حمدي ومصطفى محمد فقط في الخط الأمامي.