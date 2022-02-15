مدرب الهلال : شجاعة اللاعبين تحسم نتيجة مباراة الأهلي .. فيديو

قال جواو موتا، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، إن مواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، سيحسمها شجاعة اللاعبين في الملعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الهلال والأهلي فريقان كبيران، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه في تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي.

وعن ارتفاع الروح المعنوية للاعبي الأهلي بعد الحصول على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، قال، جواو موتا، إن كل بطولة لها حسابتها المختلفة وعلق ضاحكًا: «قد يكون في صالحنا أن نواجه الأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية».

وأكد جواو موتا، أن جمهور الهلال قد يكون نقطة قوة لفريقه، ولكن الأهلي لديه خبرة كبيرة واعتاد على اللعب أمام الجماهير.

وختم المدير الفني لفريق الهلال السوداني حديثه مؤكدًا أن النادي الأهلي وصن داونز مرشحان بقوة للصعود إلى الدور التالي، إلا أنه يأمل في صعود فريقه.