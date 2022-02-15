بعد هجوم الجماهير .. ميدو: أتمنى التوفيق للأهلي أمام الهلال السوداني

رد الإعلامي أحمد حسام ميدو على هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته لمدرب الهلال السوداني جواو موتا بشكل يتضمن الدعابة، الفوز على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأمور واضحة، والجميع يعلم كيف يعمل ميدو إعلاميا"



أضاف: "الإعلام كله جد بس في أحيانا حاجات هزار خصوصا في الرياضة، ولكني بالطبع أتمنى التوفيق للأهلي في مباراته ضد الهلال السوداني"



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.