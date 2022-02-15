القومي للمرأة: انطلاق الدفعة السادسة من تدريبات التعلم الإلكتروني في كفر الشيخ

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انطلاق الدفعة السادسة من تدريبات التعلم الإلكتروني «التدريب على إنتاج المحتوى الإلكتروني»، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وينفذ التدريب وزارة الاتصالات في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، بتنسيق الدكتورة هالة نصر، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ.

ويستهدف التدريب تأهيل وتدريب 40 طالباً من طلاب الجامعة على مهارات إنتاج المحتوى الإلكتروني لرفع مهاراتهم العملية وتيسير الحصول على فرص عمل مناسبة في هذا الشأن، ويستمر لمدة 30 ساعة تدريبية.