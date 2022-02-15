الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة تضرب البلاد: البسوا تقيل |تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث حالة من التقلبات الجوية بداية من الجمعة القادم، وستكون على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة و سيكون ملحوظا بشدة يوم السبت، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة التقلبات الجوية ستبدأ من ظهر الجمعة وستنتهي مع صباح الأحد ومن بعدها تعود حالة الاستقرار مرة أخرى، مشددة على أهمية التزام قائدي السيارات والمسافرين على الطرق بقيادة السيارة بهدوء تام نظرًا لوجود الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.

وحذرت قائلة: "السادة المواطنين مش عايزين ننخدع بالطقس خلال فترة النهار أو فترة دخول الليل،

وتخفيف الملابس الفترة دي غلط جدًا، فنستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية".

وكشفت الدكتورة منار غانم عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وذكرت أن اليوم يشهد استمرار الأجواء الشتوية المستقرة على جميع مناطق الجمهورية، مؤكدة أن درجات الحرارة اليوم ستكون حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم" أن الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة وعلى محافظات الوجه البحري، ومائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد خلال فترة النهار مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه تكونت اليوم شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الرزاعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، متابعة أنه بسطوع أشعة الشمس بدأت الرؤية تتحسن على الطرق.

ولفتت إلى أنه متوقع اليوم انخفاض في بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والتي قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، وستستمر حالة استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الخميس القادم.



