غداً.. ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعالياته غداً، الأربعاء ١٦ فبراير، حيث بدأت فعالياته يوم ١٠ فبراير بالإسكندرية.

وشهدت عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء أمس، الاثنين، عرض 14 فيلماً قصيراً في مختلف المسابقات، ولاقت العروض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وعقب عرض الأفلام أقيمت مناقشة لأربعة من صناع الأفلام التى عُرضت وهم، لين عبده مخرجة فيلم "ذاكرة بديلة"، وأحمد دحروج مخرج فيلم "اليوم الأخير"، وأحمد خليل مخرج فيلم "ربيع ممطر"، ومايا صباهي مخرجة فيلم "كلاكس".

وقالت المخرجة لين عبده، عن فيلمها "ذاكرة بديلة"، إنه التجربة الأولى لها في عالم الإخراج، وإنها فضلت أن تستخدم تقنية 2D عن تقنية 3D، لأنها تفضل التقنية الأولى عن الثانية، وإنها ليست جاهزة بشكل كبير لاستخدام تقنية 3D، موضحة أنها كانت تسابق الوقت لأنها لم يكن لديها وقت كافٍ للعمل على الفيلم بشكل مريح لكي يخرج بشكل أفضل، وأنها من الممكن أن تقدم تجربة أفضل في المستقبل لأنها سيكون لديها الوقت الكافي.

أما مايا صباهي، مخرجة فيلم "كلاكس"، فقد أكدت أن الفيلم كان مشروع تخرجها، وأن أحداثه كانت مرتبة بشكل دقيق، وتم معاينة جميع الأماكن التي ظهرت في الفيلم قبل التصوير، مشيرة إلى أن هدفها من الفيلم كان إظهار التناقضات في القاهرة، بين هدوء شوارعها وإزعاجها في أوقات مختلفة، وذلك من خلال النماذج التي ظهرت في الفيلم مثل سائق الميكروباص وسائق التاكسي وسائق التوك توك، وكذلك إظهار بعض الأماكن وهي هادئة وكذلك وهي مليئة بالضوضاء، وما بين شرطي المرور والسايس.