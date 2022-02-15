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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك.. تفاصيل

ساسي
ساسي

قال الإعلامي شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، اقترب من العودة للقلعة البيضاء خلال الموسم القادم.

 

وقال شادي محمد، فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس، المذاع على قناة النهار: " فرجاني ساسي يقترب من التعاقد مع نادي الزمالك من جديد والعودة الموسم القادم.

 

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وأضاف شادي محمد :" هناك تفكير داخل إدارة الزمالك من أجل عودة فرجاني ساسي ، وأؤكد لكم أن اللاعب قريب للغاية.

 

قبل اجتماع الجبلاية.. مصدر في اتحاد الكرة يكشف عن اول استقالة في المجلس الجديد 

 

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الموضوعات المقرر مناقشاتها خلال اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة المنتخب برئاسة جمال علام.

 

وقال المصدر ، إن أحمد محب المدير المالي للاتحاد المصري لكرة القدم تقدم باستقالته، مما جعل مجلس الادارة أن يبحث في هذا الأمر في بداية المناقشات المقرر البحث فيها خلال اجتماع الغد.

 

وأكد المصدر أن استمرار كيروش والحديث عن التجديد له أو انهاء تعاقده سنعلمه في اجتماع غداََ ولا يوجد أي قرار صادر حتى الآن.

 

وأكمل: جمال علام يبحث في كل الموضوعات على حدا ، ويوجد مشاورات كثيرة منذ اليوم الأول للمجلس الجديد ونسعى لما هو أفضل دائماََ.

 

وأشار المصدر ، إلى أن الدوري ومعسكر المنتخب من الموضوعات الهامة التي سيتم مناقشاتها في اجتماع الغد، ورابطة الأندية المسؤول الأول عن تعطيل أو استمرار بطولة الدوري، ولكن يوجد بينها وبين الجبلاية مشاورات لن تتوقف.

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