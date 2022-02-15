الجائزة 9 آلاف جنيه.. محافظ الفيوم يكرم الفائزين بالمسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 18 من الفائزين بالمسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان "كلمات في محكم الآيات"، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، و أماني شيلابي مدير مكتب إذاعة شمال الصعيد بالفيوم، وإيناس عبد العزيز المذيعة بإذاعة شمال الصعيد.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته القلبية لجميع الفائزين بالمسابقة، معرباً عن تقديره للمتميزين في حفظ وقراءة القرآن الكريم من مختلف الأعمار السنية، وسعادته البالغة باختلاف أعمار المشاركين خاصة أن أصغر الفائزين بالمسابقة طفلة تدرس بالصف الأول الابتدائي.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على دعم المسابقات الدينية، لدورها في الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، والدعوة الى التسامح، والانتماء، والقضاء على الأفكار الهدامة، مشيراً أن الاهتمام بمثل هذه المسابقات يسهم في خلق جيل واعٍ بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

عقب ذلك، سلّم محافظ الفيوم، شهادات التقدير والمبالغ المالية، للفائزين بالمسابقة، تحفيزاً وتشجيعاً لهم على الاستمرار فى طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، مطالباً إياهم بضرورة أن يكون القرآن الكريم حافزاً لهم على التفوق العلمي، ونموذجاً في سلوكياتهم وتعاملاتهم.

ومن جهتها، قالت مدير مكتب إذاعة شمال الصعيد بالفيوم، أن المسابقة تشمل محافظات شمال الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا)، موضحة أن هذا التكريم يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، معربة عن تقديرها للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على زيادة قيمة الجائزة المالية المخصصة للفائزين بالمسابقة من أبناء الفيوم، إلى 9 آلاف جنيه هذا العام، بدلاً من ألف جنيه، استمر صرفها كل عام منذ سنة 1983، وذلك بهدف تشجيع حفظ وتلاوة القرآن الكريم والتدبر في آياته.

56be0181-85a2-4fa2-8677-0d117213c525

255c8232-c784-4818-bffa-10be076e8247

6168ade6-3605-4d2b-bc93-8ceb04b28841

8732b9f7-31cb-43d4-ad65-ac0016ad5527

29858bfa-7ffa-44be-b523-e639843f8457

3d834e18-77b6-43f7-bd91-6733daf226c7

3e9c9ec6-f8d1-4a94-ac86-a78efc3f4379