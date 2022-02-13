عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه باستبعاد المتعدين على الأراضي الزراعية من «تكافل وكرامة» وغيره

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات بمركزي الفيوم وسنورس بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضي بالمديرية، ومدير عام أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضي بالمحافظة.

واستعرض وكيل وزارة الزراعة، تقريراً تفصيلياً حول عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس، وتلاحظ من التقرير ارتفاع عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية فيديمين بمركز سنورس، وقريتي دسيا وأبجيج بمركز الفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية، بمراجعة جميع التعديات التي تمت بمركزي الفيوم وسنورس خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتعدين على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، لاستبعاد المستفيدين منهم من برنامج “تكافل وكرامة” وغيره من برامج الدعم الأخرى، وذلك بهدف الحفاظ على أراضي الدولة والأرض الزراعية التي هي مصدر قوت الشعب.

وكلف المحافظ رئيسي مركزي الفيوم وسنورس، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية التابعة ومسئولي جهات الولاية، لإزالة جميع التعديات، وإنهاء جميع المغيرات المكانية فعلياً وعلى المنظومة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير الجاري.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بتوفير 12 مهندسا زراعيا، بواقع  6 مهندسين للعمل مع رؤساء الوحدات المحلية بسنورس، و6 مهندسين آخرين للعمل بمركز الفيوم، لإنهاء جميع التعديات المتعلقة بالأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي بنطاق المركزين.

 

 

txt

محافظ الفيوم ينعى ضحايا حادث الصرف الصحي

الفيوم محافظ الوحدات الزراعة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

4 لاعبين مطرودون من جنة كيروش.. هل يضم البرتغالي أحدًا منهم قبل مباراة السنغال

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

مجلس الشيوخ يقر إجازة أبوة للوالد لمدة يوم واحد

ترشيحاتنا

ألمانيا تحذر: التصعيد العسكري حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة تشمل أوروبا

على رأسهم كريم بنزيما.. قائمة ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

"البنتاجون": لا تأكيد على تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا الأربعاء القادم

بعد إعادة انتخابه.. رئيس ألمانيا يحذر بوتين من غزو أوكرانيا

أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 13 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ