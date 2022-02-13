محافظ الفيوم يوجه باستبعاد المتعدين على الأراضي الزراعية من «تكافل وكرامة» وغيره

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات بمركزي الفيوم وسنورس بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضي بالمديرية، ومدير عام أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضي بالمحافظة.

واستعرض وكيل وزارة الزراعة، تقريراً تفصيلياً حول عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس، وتلاحظ من التقرير ارتفاع عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية فيديمين بمركز سنورس، وقريتي دسيا وأبجيج بمركز الفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية، بمراجعة جميع التعديات التي تمت بمركزي الفيوم وسنورس خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتعدين على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، لاستبعاد المستفيدين منهم من برنامج “تكافل وكرامة” وغيره من برامج الدعم الأخرى، وذلك بهدف الحفاظ على أراضي الدولة والأرض الزراعية التي هي مصدر قوت الشعب.

وكلف المحافظ رئيسي مركزي الفيوم وسنورس، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية التابعة ومسئولي جهات الولاية، لإزالة جميع التعديات، وإنهاء جميع المغيرات المكانية فعلياً وعلى المنظومة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير الجاري.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بتوفير 12 مهندسا زراعيا، بواقع 6 مهندسين للعمل مع رؤساء الوحدات المحلية بسنورس، و6 مهندسين آخرين للعمل بمركز الفيوم، لإنهاء جميع التعديات المتعلقة بالأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي بنطاق المركزين.