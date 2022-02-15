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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة وحيدة لحماية طفلك من الجلوكوما.. تعرفي عليها

جلكوما
جلكوما

تعد الجلوكوما  سببا لإصابة الكثير من الأطفال  بالعمى  يمكن أن تحدث عند الأطفال حديثي الولادة  أو عند الرضع (أقل من 3 سنوات). يمكن أن تكون الجلوكوما الثانوية ناتجًة عن تشوهات في العين  مثل الصدمة أو العدوى أو الالتهاب .

وفقا لموقع "aapos "وتعد أبرز أعراض الجلوكوما هي الدموع المفرطة للعينين أو عدم القدرة على الرؤية في الضوء وتشنج الجفن والرؤية الضبابية بسبب الضغط المرتفع في العين. 

يجب القيام بفحص جيد للعين من قبل طبيب عيون مدرب في أقرب وقت ممكن في حالة وجود أي من هذه الأعراض.

الوقاية أفضل من العلاج


كما يقول معظم الناس أن الوقاية أفضل من العلاج ، تعد الطريقة الوحيدة لمنع  الجلوكوما إلى حد ما من خلال تلقي الأم التطعيم الكامل ، وخاصة الحصبة الألمانية قبل الحمل.
يجب فحص معظم هؤلاء الأطفال تحت التخدير العام للضغط داخل العين وقطر القرنية وتنظير الشبكية وتنظير العين وتنظير القولون

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أسباب الإصابة بالجلوكوما


العديد من حالات الجلوكوما لدى الأطفال ليس لها سبب محدد  وتعد الجلوكوما في مرحلة الطفولة نادرة نسبيًا. يحدث الجلوكوما الخلقية الأولية  عند الأطفال بمعدل 1 من كل 10000 ولادة تقريبًا. ومع ذلك ، إذا كان الطفل قد خضع لعملية جراحية لإعتام عدسة العين أو إحدى الحالات الأخرى ، فستكون نسبة حدوث الجلوكوما أعلى من ذلك بكثير. 

هل الجلوكوما لدى الأطفال وراثي؟


بعض أنواع الجلوكوما لدى الأطفال وراثية. حوالي 10٪ من حالات الجلوكوما الخلقية  موروثة وتعد أكثر أعراض الجلوكوما  شيوعًا هي التمزق المفرط ، والحساسية للضوء  وظهور إفرازات العين عند الطفل نتيجة انسداد القناة الأنفية الدمعية الخلقي. 

 

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