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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اجتماع عاجل لتنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية بما يتناسب مع فلسفة التعليم الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، اجتماعًا لموجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن هذا الاجتماع لتدريب موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على كيفية استخدام الحقيبة التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية وخاصة معلمي الصف الرابع الابتدائي ، وكيفية التخطيط الجيد لمحتوى المنهج في ضوء فلسفة التعليم الجديدة وبما يكون في صالح بناء الإنسان المصري وكيفية توظيف دليل المعلم والتعامل مع فئات الدمج المختلفة.

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وركز نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين  أثناء الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به المعلم ووجود مناهج دراسية مطورة تم بنائها وفقًا للمعايير العالمية تهدف لبناء المواطن المصري المبدع المستنير المنتمي لوطنه وقارته وعالمه المتمسك بتراثه وهويته المصرية والقادر على المنافسة العالمية الأمر الذى تنادى به القيادة السياسية، وعلى إيمان وزارة التربية والتعليم بدور المعلم وجميع مؤسسات الدولة في بناء المواطن المصري القادر على استعادة الأمجاد المصرية.

جدير بالذكر أن الوزارة قد نظمت العديد من الاجتماعات لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع المواد الدراسية.

وزير التربية والتعليم التعليم التربية والتعليم الدراسات الاجتماعية المعلمين

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