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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خريجو الأزهر بالهند: الجيل الجديد بحاجة للإرشاد والتوجيه والتزويد بالتعاليم الإسلامية

فرع خريجي الأزهر
فرع خريجي الأزهر بالهند

عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فرع الهند ندوة تحت عنوان " تربية الجيل الجديد على أسس دينية سليمة " ألقاها الدكتور محمد شهاب الدين الأزهرى – أمين عام الفرع، تأتى الندوة ضمن جهود الفرع لتثقيف الشباب اجتماعيا ودينيا.


وأشار شهاب الدين، خلال المحاضرة إلى أن توعية الجيل الجديد وتزويدهم بالعلم والقرآن أمر ضرورى لإنقاذهم من الوقوع في براثن الشرك والتطرف، وأن الجيل الجديد بحاجة شديدة إلى الإرشاد والتوجيه وتزويدهم بالتعاليم الإسلامية الصحيحة وغرس قيم التسامح لحمايتهم من الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية.


وأكد أن الجهل وعدم التعلم يؤدى إلى العنف والتطرف، وكذلك حذر الشباب من خطر الانقياد وراء إدعاءات تلك الجماعات، كما وجههم إلى ضرورة التعرف على المنهج الأزهري المعتدل.


من جانبهم ، أبدى المشاركين فى المحاضرة أعجابهم بموضوع المحاضرة وطلبوا المزيد من هذه المحاضرات التوعوية للاستفادة من منهج الأزهر الوسطى.

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