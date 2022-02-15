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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا وسقوط قتلى..تفاصيل

صدى البلد

غرقت سفينة صيد إسبانية، اليوم الثلاثاء، قبالة السواحل الشرقية لكندا اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الأقل، بينما تم إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت الحكومة الإسبانية إن عمليات البحث جارية لتحديد أماكن أفراد آخرين من طاقم الزورق الغارق والمكون من 22 فردا.

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وذكرت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الإسبانية أن السلطات الكندية أرسلت مروحية وسفينة إنقاذ إلى المنطقة التي تبعد نحو 450 كيلومترا قبالة جزيرة نيوفاوندلاند بشرق كندا.

وقالت إن مركز إنقاذ في مدريد قام بتنشيط زورقي صيد آخرين في المنطقة القريبة من القارب المنكوب، مشيرة إلى أن أحد الزورقين عثر على ثلاثة ناجين وأربع جثث في قارب طوارئ.

غرق سفينة صيد إسبانية كندا

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