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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر تاريخ وريادة.. مؤتمر ينطلق في مارس بالتعاون بين مجمع البحوث وكلية الدراسات

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية  مؤتمرها العلمي الأول بعنوان: "الأزهر الشريف تاريخ وريادة"؛ وذلك في الفترة من 1 إلى 2 مارس 2022. 

وينعقد المؤتمر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، ورئاسة الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي عبد الموجود نور الدين عميد الكلية.


ويستهدف المؤتمر الكشف عن أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحوري للأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه في الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب، والكشف عن تأثير الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية، وتأثره بها، وإبراز دور الأزهر في دعم التعايش السلمي بين الشعوب والتقريب بين الحضارات، وبيان أثر العلوم التي تدرس بالأزهر في بناء فكر إسلامي معتدل، إضافة إلى دعم التوجه الإصلاحي للأزهر الشريف في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة.


كما ينعقد المؤتمر في عدة محاور مهمة تتناول: المنهج الأزهر ومميزاته، والأزهر الشريف ودوره في الحفاظ على التراث الإسلامي، والأزهر الشريف ودوره في الإصلاح والتجديد، ووسطية الأزهر وأثرها في دعم التقارب بين التيارات والمذاهب، والدور الوطني والمجتمعي للأزهر عبر العصور المختلفة، وأثر الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية وتأثره بها.

الأزهر البحوث الإسلامية شيخ الأزهر محمد المحرصاوي الازهر الشريف مجمع البحوث الاسلامية الإمام الاكبر التعايش السلمي الدكتور محمد المحرصاوي العلوم الشرعية

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