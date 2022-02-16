عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدبلوماسية تنجح بخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا|بوتين: لا نريد الحرب وهذه شروطنا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

انخفضت حدة التوتر، الذي كان مسيطرا لفترة طويلة على الحدود الفاصلة بين  روسيا وأوكرانيا بعد أن كشفت بعض التقارير الواردة سحب موسكو جزءا من قواتها المتمركزة على الحدود الأوكرانية.

الدبلوماسية تنزع فتيل الأزمة 

ويبدو أن الجهود الدبلوماسية والتحركات الدولية التي قادتها الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد أتت ثمارها ونجحت في نزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ولو قليلا.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب حول القضايا الشائكة، بعد ساعات من سحب جنود روس من الحدود مع أوكرانيا، فيما أشار زعيم في حلف شمال الأطلسي إلى أن الناتو لا يفكر في التوسع شرقا.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إنه "لا يريد الحرب"، فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، قائلا :"هل نريد حربا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية".

وأضاف بوتن: "تحدثنا عن وجهة النظر الروسية بشأن الاقتراحات التي لها صلة الضمانات الأمنية التي وجهتها روسيا لأميركا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تناولنا عددا من المطالب المرتبطة بعدم توسع الناتو شرقا، وتخليه عن نشر أسلحة هجومية بمحاذاة الحدود الروسية، وعودة البنى التحتية الأطلسية إلى ما كانت عليه عام 1997".

نشرة أخبار العالم| الرئيس الأمريكي يهدد روسيا.. زلزال قوي يضرب إسرائيل.. وتحذير خطير من الصحة العالمية بشأن كورونا

أوكرانيا تطلب إجراء مشاورات عاجلة مع روسيا.. وموسكو ترد

وأكمل بوتن، أنه "لا يمكن لروسيا أن تتغاضى عما تقوم به البلدان الغربية الأطلسية وأميركا، فيما يخص الحفاظ على مبدأ عدم تجزئة الأمن، وهذا المبدأ يحتم أن يكون هناك تشبث بالتزامات محددة، كالالتزام بعدم تعزيز وتقوية الأمن القومي لتلك الدول على حساب دول أخرى".

لا نريد الحرب وهذه شروطنا

واعتبر بوتين، أن ردع روسيا بالقوة بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، مشددا على أن روسيا لا تريد الحرب، ولذلك طرحت أفكارها بشأن الأمن، واصفا ما حدث في إقليم دونباس بالإبادة الجماعية، "وفقا لتقديراتنا، فإن ما يحدث في دونباس اليوم إبادة جماعية".

وتابع: "نريد مواصلة العمل مع الغرب في شأن الأمن الأوروبي، مؤكدا أن روسيا لا تريد الحرب مع أوكرانيا".

واتهم بوتن القيادة الأوكرانية بـ"التهرب" من تنفيذ اتفاق مينسك، وتابع: "لا تتعهد باحترام الاتفاقات التي تم إبرامها في برلين وباريس. المستشارة الألمانية السابق اقترحت صيغة محددة لتطبيق اتفاق مينسك، وحتى الآن لم يتم تطبيقها".

واستطرد: "إلى الآن تتجاهل سلطات كييف تلك الدعوات لإجراء حوار مباشر مع دونسك ولوغانسك وتنتهك حقوق الإنسان، وتشرع التمييز اللغوي فيما يخص استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا".

مصطفى الفقي: نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر على الاقتصاد المصري |فيديو

بايدن: هجوم روسيا على أوكرانيا لا يزال ممكنا جدا

ومن جانبه، قال أولاف شولتس المستشار الألماني: "يجب التعاون مع روسيا من أجل أن نضمن الأمن الجماعي لكل البلدان ولا أرى أننا وصلنا لطريق مسدود"، مكملا: "كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال إشارة جيدة. نأمل أن يكون هناك المزيد"، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع "أبعد من أن تكون قد استنفدت".

العدوان يؤدي لعقوبات وخيمة 

وأضاف أن الناتو لا يفكر في الوقت الراهن في التوسع شرقا في إشارة على ما يبدو لتجميد خطط ضم أوكرانيا للحلف، مشددا على أنه "من الضروري عدم مناقشة كل تلك المسائل في إطار الحوار"، قائلا: "علينا ألا نصل إلى طريق مسدود،  وإذا حدث أي عدوان أو هجوم على أوكرانيا، فإنه سيؤدي لعواقب وخيمة، ومثل هذا التصعيد يجب وقفه والتخلص منه بحكمة عبر إيجاد حلول دبلوماسية".

وأوضح أن ذلك السبب دفعه لزيارة كييف وموسكو، مشددا على "ثقته بأن منصة نورماندي تعد إطارا أساسيا لحل هذه الأزمة".

وتابع: "من الإيجابي جدا أن الرئيس الأوكراني تعهد أمس بأنه سينظر إلى التعديلات التي يمكن إدخالها على الدستور، في إطار المجموعة الثلاثية".

واختتم حديثه قائلا: "فيما يخص الشعب الألماني والشعوب الأوروبية، من الواضح أنه يجب التعاون مع روسيا من أجل ضمان الأمن الجماعي لكل البلدان. لا يمكننا تحقيق هذا دون روسيا ومشاركتها، لذا لا أرى أننا وصلنا إلى طريق مسدود، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية. علينا أن نفعل كل شيء من أجل خفض التصعيد في أوروبا".

أوكرانيا روسيا الحشد الروسي الرئيس الروسى القيادة الأوكرانية المستشار الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

موضوعات متعلقة

أصعب لحظات الدبلوماسية الألمانية.. شولتز يحاور بوتين بخطاب مزدوج| هل ينجح؟

مستعدون للرد.. 5 دول غربية تطالب روسيا باختيار الحوار مع أوكرانيا

ماكرون وبايدن يتفقان على التحقق من صحة انسحاب روسيا من حدود أوكرانيا

ترشيحاتنا

طفل يتحدى السرطان بالتنورة ونفسه يكون وكيل نيابة.. تعرف على قصة عبدالرحمن طارق|فيديو

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

أبو الهول في شوارع الصين بحجمه الضخم وهيئته

الصومال.. انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة مقديشو

قتلى ومفقودون في مأساة بحرية قبالة سواحل كندا

شل تشارك في الدورة الخامسة لمؤتمر إيجيبس 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ