مصطفى الفقي: نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر على الاقتصاد المصري |فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الدب الروسي قوي، مؤكدا أن الظروف دائما تخدمه وقادر عسكريا، مؤكدا أن أمريكا صوتها ليس عالياً في الوقت الحالي عكس الماضي والرئيس الروسي بوتين له شخصية قوية وحادة.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الازمة الروسية الاوكرانية تتوقف حاليا على ما ستفعله أوكرانيا نفسها، مشيرا إلى أنه اذا حدث عمل عسكري في الأزمة الروسية الأوكرانية ستسبب شللاً لأوروبا بأكملها.

وتابع مصطفى الفقي، أن أزمة أوكرانيا حدث العالم حاليا والجميع يتابعها لحظة بلحظة، مؤكدا أنه في حالة نشوب الحرب بين روسيا واوكرانيا سيؤثر ذلك على الاقتصاد المصري في القمح والبترول والغاز.

وأشار المفكر السياسي إلى أن جميع الأطراف ليسوا أصحاب مصلحة في نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن سلاح العقوبات الاقتصادي لم يعد عقابا رادعا ولكنه بغرض التخويف فقط .