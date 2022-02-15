في بروكسيل.. وزير الخارجية: السد الإثيوبي على رأس أولويات السيسي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وطيدة وممتدة ولها مناحي عددية.

وتابع وزير الخارجية خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي داعم لجهود مصر التنموية والإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال السياسي والاقتصادي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تمتلك علاقات متنوعة ثنائية مع العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، النمسا وغيرها من الدول الأخرى.

وأكد وزير الخارجية، أن قضية السد الإثيوبي على رأس أولويات السيسي في كل اللقاءات التي يعقدها، موضحًا إلى أن مصر تسعى إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن هذه القضية.

واستطرد وزير الخارجية، أن هناك ظلم تاريخي وقع على القارة الأفريقية ونحن نسعى للارتقاء بمعيشة أبناء القارة، لافتا إلى أن مصر تعمل على التوصل إلى حلول سلمية للأزمات والمشاكل في العالم.