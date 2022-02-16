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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن عدة مناطق بالفيوم

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "مركز طامية بالكامل، المنطقة الصناعية بكوم اوشيم ، منشأة طنطاوى، منشأة بنى عتمان  وتوابعهم بمركز سنورس، الصالحية ، الناصرية ،سيلا  العدوة وتوابعهم بمركز الفيوم" لمدة ٢٤ ساعة متواصلة.

وذلك بدءا من الساعه السابعة صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٦/٢/٢٠٢٢ حتى الساعه السابعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢  بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر ١٢٠٠مم بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية وخط ١٠٠٠مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية.

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وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات  تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق  18/2/2022 وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام باعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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